الإثنين 29 يناير 2024
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أستاذ مناخ يوضح تأثير ظاهرة "النينو" على الدول (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن السيناريو الذي جرى وضعه نتيجة للتغييرات المناخية من جميع الباحثين وخبراء الأرصاد الجوية، يشير إلى أن عام 2024 سيكون الأكثر حرارة، بناء على ظاهرة "النينو"، التي تحدث في المحيط الهادي.

 

وأوضح أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذة الظاهرة يكون لها تأثير على حالة المناخ فى العالم كله، وبالتالي عندما تكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة ليس المقصود بها أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما مناطق متفرقة بالعالم.

عام 2024 سيكون الأكثر حرارة

وأضاف قطب، أنه خلال هذا عام في فترات فصل الصيف تكون فيها الحرارة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، والشتاء أيضًا يكون أكثر دفئا في مناطق، وأكثر برودة فى مناطق أخرى، بمعنى أن الطاقة على مستوى سطح الكرة الأرضية لا تفنى ولا تستحدث، ترتفع في مناطق، وتنخفض في أخرى، لذلك نشهد في الهند وشرق آسيا بعض المناطق الحارة، والضباب أكبر دليل على ذلك.

أستاذ المناخ للتغييرات المناخية الأرصاد الجوية ظاهرة النينو عام 2024 سيكون الأكثر حرارة

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