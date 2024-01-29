محمد كارم: القطاع السياحي قاطرة التنمية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة

قال محمد كارم، خبير سياحي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالقطاع السياحي في مصر، وذلك باعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخبير السياحي في مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن اجتماع الحكومة أمس تطرق إلى عدة أمور، من ضمنها كيفية تطوير المقومات السياحية لجذب أكبر عدد من السياحة إلى مصر، إذ كان وزير السياحة منذ يومين في بورصة مدريد في أسبانيا وكانت الاجتماعات مع وكلاء السياحة الأسبان لتنشيط الحركة السياحية، وسيساعد ذلك خلال الفترة المقبلة على تدفق الحركة السياحية، بالإضافة إلى ضمان موارد النقد الأجنبي التي ستكون موجودة في مصر.

خبير سياحي يدعو المصريين إلى الترويج لمصر عالميا

ودعا الخبير السياحي، أنه يتمني من كل شخص يضيف صورة له من مصر ويكتب عليها زوروا مصر، وفي مصر النهاردة عندنا السياحة البيئية، والسياحة الاستشفائية، وأنماط متعددة من السياحة بدأت تندرج على الأجندة السياحية.