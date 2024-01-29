الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد كارم: القطاع السياحي قاطرة التنمية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة

جريدة الدستور

قال محمد كارم، خبير سياحي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالقطاع السياحي في مصر، وذلك باعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف الخبير السياحي في مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن اجتماع الحكومة أمس تطرق إلى عدة أمور، من ضمنها كيفية تطوير المقومات السياحية لجذب أكبر عدد من السياحة إلى مصر، إذ كان وزير السياحة منذ يومين في بورصة مدريد في أسبانيا وكانت الاجتماعات مع وكلاء السياحة الأسبان لتنشيط الحركة السياحية، وسيساعد ذلك خلال الفترة المقبلة على تدفق الحركة السياحية، بالإضافة إلى ضمان موارد النقد الأجنبي التي ستكون موجودة في مصر.

خبير سياحي يدعو المصريين إلى الترويج لمصر عالميا

ودعا الخبير السياحي، أنه يتمني من كل شخص يضيف صورة له من مصر ويكتب عليها زوروا مصر، وفي مصر النهاردة عندنا السياحة البيئية، والسياحة الاستشفائية، وأنماط متعددة من السياحة بدأت تندرج على الأجندة السياحية. 

 

 

خبير سياحي محمد كارم القطاع السياحي مصر لاقتصاد المصرى اجتماع الحكومة لحركة السياحية السياحة الاستشفائية

مواد متعلقة

خبير أثري يكشف ظهور التغيرات المناخية في الحضارة المصرية القديمة

خبيرعلاقات دولية: تعليق بعض الدول تمويل الأونروا يعكس ازدواجية الغرب مع القضية الفلسطينية

جمال فرويز يوضح حقيقة تأثير الجن أو المس على المرض النفسي

خبير تربوى: التعليم الجامعى فى مصر تحول إلى مرحلة عالمية فى عهد الرئيس السيسى

شكرى: لا بد من التحقيق فى الاتهامات الموجهة لـ"الأونروا"وعدم الاستباق بالإدانة

وزير الخارجية يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار فى السودان

شكرى: عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالقرارات الأممية يؤدى لاتساع دائرة الحرب

ناقد رياضى: منتخب مصر لكرة اليد فرض سيطرته السنوات الأخيرة

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل