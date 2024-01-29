الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبيرعلاقات دولية: تعليق بعض الدول تمويل الأونروا يعكس ازدواجية الغرب مع القضية الفلسطينية

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن قرار بعض الدول مثل أمريكا والسويد والنرويج وألمانيا وقف دعمها لمنظمة "أونروا"، يأتي ضمن التمادي في ازدواجية المواقف الدولية خاصة على الجانب الإنساني.

 الدول الأوروبية تدعم إسرائيل سياسيًا وأمنيًا

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول الأوروبية تدعم إسرائيل سياسيًا وأمنيًا، لكن عندما يتعلق الأمر بأن وكالة دولية مثل أونروا التي تتولى تشغيل وإغاثة 6 ملايين فلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة، ولكن في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، فهذا أمر غير ممكن من وجهة نظرهم.

 قرار الدول الغربية أحد أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن قرار الدول الغربية أحد أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين، ويأتي في توقيت مهم، بعد قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل صراحة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة.

خبير العلاقات الدولية ازدواجية المواقف الدولية الدول الأوروبية العقاب الجماعي

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