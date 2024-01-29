الإثنين 29 يناير 2024
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جمال فرويز يوضح حقيقة تأثير الجن أو المس على المرض النفسي

الدكتور جمال فرويز
الدكتور جمال فرويز

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المرض النفسي مرض عضوي في المخ، ولكن نتيجة قلة الوعي الثقافي لدى البعض يرون أن المرض النفسي سببه الجن أو المس.

وأضاف فرويز، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن أي تغيير في النواقل العصبية في المخ هو ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النفسية، ومن ثم فالمرض النفسي هو مرض عضوي، مشددا على أهمية التشخيص المبكر للمرض.

تحذير من الاضطرابات النفسية أكثر من نصفها يظهر بالطفولة والمراهقة  

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن المرض النفسي يتكون من 3 مراحل، الأولى وهي الحادة تستغرق 6 أشهر، والثانية تحت الحادة وتستغرق 4 أشهر، وبعدها الحالة المزمنة.

وكشف استشاري الطب النفسي، أن 90% من المرضى النفسيين يتوجهون للطبيب وهم في الحالة المزمنة، منوها بأن المريض النفسي لا يورث مرض، ولكن يورث جين مرضي وحال تعرض صاحبه لضغوط يظهر المرض.

استشاري الطب النفسي المرض النفسى الجن أو المس الأمراض النفسية الاضطرابات النفسية المخ الحالة المزمنة

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