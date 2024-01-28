الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكري: نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري إن المشاورات المصرية السعودية هامة في ضوء التطورات بالمنطقة وتزايد الأزمة وبمشاركة الرؤى والأهداف. 

وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم، أنه ناقش تطورات في المنطقة وعلى رأسها ما يحدث في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية: “نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات وتسهيل آلية دخولها”.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر التحرير وسط القاهرة.

وزير الخارجية سامح شكري المشاورات المصرية السعودية لإطلاق النار في غزة الوقف الفوري

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