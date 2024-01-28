القاهرة الإخبارية: 8 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى منزلًا فى حى الزيتون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 8 فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلن إعلام فلسطيني عن اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وأفادت الصحة الفلسطينية: لا يزال لدينا 30 شهيدًا مجهولى الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.