أستاذ مناخ: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن التغيرات البيئية تشغل العالم كله سواء العلماء أو المواطنين، ولذلك تم اختيار 27 يناير ليكون يوم البيئة الوطني.

وأضاف أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التنوع المناخي بما كل ما يحيط بنا من بيئة صحراوية والزراعية، تؤثر علي صحة الإنسان، موضحًا أن المناخ هو الحياة وله عدة عناصر وظواهر جوية تؤثر على الإنسان وحياته ككل على الكرة الأرضية وهذا التأثير ليس بكمية أكسجين نتنفسها أو ثاني أكسيد كربون ينطلق من استخدام الوقود الأحفورى.

يوم البيئة الوطني

وأوضح الدكتور على قطب، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة تغير المناخ وإنشاء مشروعات صديقة للبيئة، أيضا يساهم المناخ في التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها لأنه يسهم في الحفاظ على ممتلكاتنا.