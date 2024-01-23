الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: المزاعم الإسرائيلية بشأن الحدود مع غزة أكاذيب واضحة

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تهريب أسلحة وذخائرعبر الحدود المصرية مع غزة أكاذيب واضحة، لأن منذ كانت إسرائيل تتواجد داخل غزة وهي تعلم طرق وأساليب التهريب. 

وأوضح أشرف أبوالهول، خلال مداخلة هاتفية لفضائية، الطريق الرئيسي للتهريب هو البحر أكثر بكثير من الأنفاق والتى أغلقتها مصر، والكل يعلم أن سفنًا لدول ما تقترب من غزة تغلق أجهزة الاتصالات وتلقي براميل بها أسلحة للتجه إلي شاطئ غزة ويتم إدخالها غزة. 

 

ادعاءات إسرائيل تهدف لتبرير عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني

وأضاف الكاتب الصحفي، إن الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عامًا.

وقد شهدت الفترة الأخيرة عدة تصريحات لمسئولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود.

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