الثلاثاء 23 يناير 2024
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تفاصيل توثيق أرشيف عالم المصريات سليم حسن بمكتبة الإسكندرية

الدكتورة أميرة صديق
الدكتورة أميرة صديق

قالت الدكتورة أميرة صديق، مدير مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، إن توثيق أرشيف عالم المصريات سليم حسن بمكتبة الإسكندرية، يحتوي على 3 آلاف و140 وثيقة.

90% من الأرشيف مكتوب بخط اليد

وأضافت الدكتورة أميرة صديق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أرشيف الدكتور سليم حسن الجزء الموجود في مكتبة الإسكندرية، حوالي 90% منها مكتوب بخط اليد، مشيرة إلى أن الدكتور سليم حسن كان يجيد 3 لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بجانب اللغة المصرية القديمة، لافتة إلى أن الوثائق مكتوبة بهذه اللغات.

الدكتور سليم حسن كان يجيد 3 لغات العربية والإنجليزية والفرنسية

وأوضحت مدير مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، أنه تم العثور في الأرشيف على كتابات عن آثار نادرة لا يعرفها الكثيرينن حيث ترك إرث كبير للأحفاد لكي يتعلموا ويعرفوا ويوثقوا تاريخهم من جديد.

مدير مشروع توثيق التراث الحضاري والطبيعي ارشيف عالم المصريات سليم حسن بمكتبة الإسكندرية

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