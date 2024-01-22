الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: مقترح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو لن يمر فى البرلمان لهذا السبب

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مقترح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو يعني إسقاط الحكومة لن يمر في البرلمان.

وأضاف مطاوع، خلال  مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن طلب حجب الثقة مقدم من حزب العمل وهو أقل الأحزاب في المقاعد داخل الكنيست ولن يؤثر كثيرًا على حكومة نتنياهو، لأن نتنياهو لديه 64 عضوًا في ائتلافه الحكومي وهو أكثر من نصف الأعضاء بأربعة، وبمعني آخر لن ينجح حجب الثقة.

وأوضح أن حجب الثقة في القراءة الأولى يحتاج نصف الأعضاء بالإضافة إلى واحد، قد يكون لطلب حجب الثقة تأثير إذا كان هناك عدد كبير من أعضاء الكنيست يطالبون بحجب الثقة وقد يشكل ذلك ضغطًا على نتنياهو، ولكن لا أعتقد أن الطلب سوف يحصل على الأصوات بما يشكل أي شكل من أشكال الضغط.

 

حزب العمل يمتلك 4 مقاعد وائتلاف نتنياهو يضم 64 عضوًا 

وتابع المحلل السياسي، أن حزب العمل يمتلك 4 مقاعد وائتلاف نتنياهو يضم 64 عضوًا وهناك أيضًا حزب بيني جانتس وعدد نوابه 16 عضوًا، وبالتالي هناك عدد كبير من النواب لأحزاب ترتبط مصالحها بالحكومة الحالية.

 

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