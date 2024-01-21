الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: أبرز نجاحات الصومال هو السيطرة على أرضه ومكافحة الإرهاب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جمهورية الصومال الشقيقة حسن شيخ محمود، والوفد المرافق قائلا: "سعداء بوجودكم في مصر".  

 إشادة بالجهود التي تم بذلها في الصومال 

وأشاد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، بالجهود التي تم بذلها في الصومال خلال فترة الحكم بالبلاد، وأضاف: "والنجاحات التي فرحتنا كثيرًا، وبالأخص في مجال مكافحة الإرهاب وتأثيره في عدم الاستقرار بالبلاد على مدار 20 عامًا". 

وأضاف الرئيس السيسي، أسجل بكل تقدير النجاحات التي حققها الصومال خلال الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود

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