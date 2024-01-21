"إكسترا نيوز" تستعرض الصادرات المصرية للسوق الإفريقية (فيديوجراف)

حققت الصادرات المصرية للسوق الإفريقية، زيادة بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 لتبلغ 2.076 مليار دولار مقابل 1.892 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2022، وذلك بحسب تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة.

أبرز تفاصيل الصادرات المصرية للسوق الإفريقية

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الإفريقية، على النحو التالي:

- حققت زيادة بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2023.

- بلغت 2.076 مليار دولار مقابل 1.892 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2022.

- تحرص مصر على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمعها بالدول الإفريقية.

- اتفاقية "الكوميسا"والتجارة الحرة القارية" تسهلان وصول المنتجات المصرية للسوق الإفريقية.

- تعمل مصر على استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير.

- التركيز على الوصول للأسواق التي تحقق فيها المنتجات المصرية ميزة نسبية.

خطة زيادة الصادرات إلى إفريقيا

ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى إفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التي يمكن أن تكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات.