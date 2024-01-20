السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تكنولوجيا المعلومات: الدولة المصرية تشهد طفرة فى البنية المعلوماتية

الدكتور محمد عزام
الدكتور محمد عزام

قال الدكتور محمد عزام، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي لا يقتصر على الخدمات الحكومية فقط، وإنما يشمل محاور أخرى عديدة، منها البنية المعلوماتية وتصنيع الإلكترونيات وفكرة المواطنة الرقمية والشمول المالي وتوطين التكنولوجيا في عدة مجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. 

وأوضح خبير التحول الرقمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي رحلة في البداية، لأن التكنولوجيا يوميًا تفرض علينا الجديد ونماذج عمل جديدة، حيث إن الذكاء الاصطناعي يفرض علينا عالما جديدا. 

وأضاف خبير التحول الرقمي أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي تُعد نقلة نوعية في آلية العمل الإداري والحكومي، كونها تعتمد على السرعة والدقة في نقل البيانات والمعلومات، كما أنها تشهد طفرة في البنية المعلوماتية.

خبير التحول الرقمي المعلومات لبنية المعلوماتية الالكترونيات الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

أستاذ استثمار يوضح أهمية وثيقة توجهات الاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة

خبير أثرى: متحف "إيمحتب" يحتوى على مقتنيات نادرة

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ملامح تطوير متحف "إيمحتب"

"متحدث الأرثوذكسية" يكشف تفاصيل الاحتفال بعيد الغطاس

كاتب صحفى: مصر كشفت المخطط الإسرائيلى منذ بداية العدوان على غـزة

الحديدى يشدد على أهمية وجود أجهزة إنعاش القلب بجميع المطارات والفنادق والمترو

سامح شكرى: مصر ترفض بشكل تام النزوح القسرى لسكان غزة

سامح شكرى يعلن عن قمة مصرية يونانية قبرصية فى القاهرة قريبًا

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

التحريات تكشف سبب خناقة حمو بيكا في كافية بأكتوبر

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب