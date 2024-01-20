خبير تكنولوجيا المعلومات: الدولة المصرية تشهد طفرة فى البنية المعلوماتية

قال الدكتور محمد عزام، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي لا يقتصر على الخدمات الحكومية فقط، وإنما يشمل محاور أخرى عديدة، منها البنية المعلوماتية وتصنيع الإلكترونيات وفكرة المواطنة الرقمية والشمول المالي وتوطين التكنولوجيا في عدة مجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأوضح خبير التحول الرقمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي رحلة في البداية، لأن التكنولوجيا يوميًا تفرض علينا الجديد ونماذج عمل جديدة، حيث إن الذكاء الاصطناعي يفرض علينا عالما جديدا.

وأضاف خبير التحول الرقمي أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي تُعد نقلة نوعية في آلية العمل الإداري والحكومي، كونها تعتمد على السرعة والدقة في نقل البيانات والمعلومات، كما أنها تشهد طفرة في البنية المعلوماتية.