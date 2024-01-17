الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحديدى يشدد على أهمية وجود أجهزة إنعاش القلب بجميع المطارات والفنادق والمترو

إنعاش القلب
إنعاش القلب

كشف الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ القلب بطب قصر العيني، أهمية تطبيق اقتراح توفير أجهزة علاج الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، من خلال نشر أجهزة الرجفان القلبي، موضحا أن فكرة المشروع مطروحة منذ فترة.

وأضاف الحديدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الأجهزة موجودة منذ فترة طويلة بمحطات المترو والمطارات، ولكن للأسف الشديد لم تكن تستعمل بسبب عدم وجود توعية باستخدامها، وإنما الفكر الحالي هو توافر ووجود هذه الأجهزة بجميع المطارات والفنادق ومحطات المترو.

 

وأكد أستاذ القلب بطب قصر العيني، أنه من المهم جدا توفير أجهزة إنعاش القلب أو الصدمات الكهربائية، حيث إنها توقف الضربات البطنية الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد، وضرورة التدريب على استخدام هذه الأجهزة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال حملات توعية عن كيفية استخدامه والتأكد من وجود توقف بالقلب. 

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