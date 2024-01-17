رئيس جامعة العريش يكشف تفاصيل إنشاء عيادة زراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور حسن دمرداش، رئيس جامعة العريش، تفاصيل إنشاء عيادة زراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر من أهم القرارات الاستراتيجية في تنمية سيناء والتي تم اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية عام 2016.

وأضاف دمرداش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وجود هذه الجامعة في المجتمع هو رسالة للأمن والأمان والاستقرار، لافتًا إلى أنه يقوم بإبراز الدور المجتمعي للجامعة.

وأوضح رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تركز على تنمية مهارات الطلاب، حتى يكون مؤهل وقادر على المنافسة سواء في سوق العمل المحلي أو الإقليمي، مضيفًا أنه يقوم بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية من خلال عدة برامج.

تنمية مهارات الطلاب

وأشار دمرداش، إلى أنهم يسعون بجامعة العريش أن يكون لهم دور في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مستقبل أفضل للطلاب، منوهًا بأنه يدعم إنشاءات بحوالي مليار و700 مليون جنيه، موضحًا أنه بدأ بـ 3 كليات ووصلوا الآن إلى 11 كلية ومعهد دراسات عليا.