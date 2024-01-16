الآثار السلبية لتعرض الأطفال المفرط للشاشات (فيديوجراف)

استعرضت فضائية “إكسترانيوز”، فيديوجراف عن التأثير السلبي لاستخدام الشاشات المفرط على الأطفال وصحتهم العقلية وسلوكهم والوقت المناسب لكل مرحلة عمرية للقضاء أمامها.

وجاء في التقرير، أنه لا يخلو منزل اليوم من الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ووجودها أساسي في نظام حياتنا اليومي كبالغين وصغار دون القدرة على الاستغناء عنها، ما يعرض الأطفال لها بشكل مفرط، مستعرضة الآثار السلبية لوقت الشاشة المفرط على الأطفال:

-يؤدي الوقت المفرط أمام الشاشات إلى مشاكل صحية جسدية مثل السمنة وضعف الوضعية.

-الوقت المفرط أمام الشاشات يكون له تأثير سلبي علي الصحة العقلية للأطفال.

-يعاني الأطفال الذين يقصون الكثير من الوقت أمام الشاشات من نقص المهارات الاجتماعية.

-يؤثر قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات على لغة الأطفال وتطورهم المعرفي.

-تقليل التحصيل الدراسي للطلاب الذين يقضون أوقات طويلة أمام الوسائط الإلكترونية.

-يؤدي الاستخدام غير الصحي للوسلئط الإلكترونية إلى الإدمان.

ومن المهم الحد من وقت الأطفال أمام الشاشات وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة أخرى تعزز النمو البدني والعقلي والاجتماعي، ويمكن للوالدين ومقدمي الرعاية وضع قيود على وقت الشاشة، وتشجيع اللعب في الهواء الطلق والنشاط البدني، وتعزيز الأنشطة التي تنطوي على التفاعل مع الآخرين.