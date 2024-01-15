الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير: عام 2024 سيظهر مدى استجابة العالم إيجابيًا لتخطي الأزمات المتواترة

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن السنوات الماضية منذ عام 2020 وحتى 2023 كانت استثنائية بسبب الأزمات العالمية التي حدثت والظروف الصعبة التي مرت بها، مشيرا إلى أن هذه الأحداث ترتب عليها آثارا اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة بسبب جائحة كورونا.

 السنوات الماضية كانت استثنائية بسبب الأزمات العالمية

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية  عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن  عام 2020 حدث توقف كامل في عجلة الإنتاج يعقبها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط.

 وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عام 2024 هو التحدي والذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيا لتخطي هذه الأزمات المتواترة، لافتا إلى أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مشيرا إلى أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية.

 

الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي الأزمات العالمية جائحة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية عام2024

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