الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرابطة الطبية الأوروبية": اكتشاف أكثر من 300 متحور جديد لكورونا فى 7 أشهر

كورونا
كورونا

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، عن أن متحورات أوميكرون الجديدة تظهر بسرعة كبيرة جدا، مشيرًا إلى اكتشاف ما يزيد على 300 متحور جديد خلال 7 أشهر فقط، ومؤخرًا صنف المتحور JN.1 على أنه مثير للقلق وتحت المراقبة.

وأضاف عودة، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المتحور الجديد JN.1 كانت نسبته بالعالم 10% قبل 3 أشهر فقط، ولكنها بلغت اليوم حول العالم 62%، ما يدل على أنه سريع الانتشار.

وأشار رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية إلى أن المتحور الجديد JN.1 لا يسبب أعراضا خطيرة للمرضى، مشددا على أهمية الوقاية، خاصة للفئات مثل كبار السن والحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

فروق بين المتحور الجديد والإنفلونزا

وأوضح رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أن هناك فروقا بين المتحور الجديد والإنفلونزا، حيث إن أعراض الإنفلونزا أسرع، بينما في المتحور كورونا تظهر بعد 3 أيام إلى 7 أيام، كما أن الكحة والسعال مستمر في كوفيد، وتستمر الأعراض في الإنفلونزا من 2 يوم إلى 4 أيام، وفي كوفيد من 3 أيام إلى 7 أو 8 أيام.

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