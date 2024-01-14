عاصم الجزار: الدولة حققت طفرة فى ملف الإسكان الاجتماعى ومستوى الوحدات المقدمة للمواطنين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة حققت طفرة كبيرة في ملف الإسكان الاجتماعي، لا سيما مستوى الوحدات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الجزار، ذلك خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاهتمام بجودة الوحدات المقدمة للمواطنين كانت توجيها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروعات الإسكان تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة من قِبل رئيس الوزراء لتنفيذ المستهدف منها.

وتابع الجزار، أن العاصمة الإدارية تحتفل اليوم بالتسليم الابتدائي لأول ثلاثة أبراج إدارية في منطقة الأعمال، موضحًا أنّه ستتوالى عملية التسليم في عام 2024 حتى الانتهاء منها.

رئيس الوزراء يشهد احتفالية تسليم أول 3 أبراج

من المقرر أن تكون منطقة الأعمال من أهم المناطق في الشرق الأوسط، لأنها تضم نحو 20 برجًا، بينهم البرج الأيقوني، والذي يعد أطول برج في إفريقيا.

وتقام منطقة الأعمال المركزية على مساحة 170 فدانًا داخل العاصمة الإدارية، وتنفذ بالشراكة بين الحكومية الصينية والحكومية المصرية.