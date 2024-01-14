الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاصم الجزار: الدولة حققت طفرة فى ملف الإسكان الاجتماعى ومستوى الوحدات المقدمة للمواطنين

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة حققت طفرة كبيرة في ملف الإسكان الاجتماعي، لا سيما مستوى الوحدات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الجزار، ذلك خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاهتمام بجودة الوحدات المقدمة للمواطنين كانت توجيها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروعات الإسكان تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة من قِبل رئيس الوزراء لتنفيذ المستهدف منها.

وتابع الجزار، أن العاصمة الإدارية تحتفل اليوم بالتسليم الابتدائي لأول ثلاثة أبراج إدارية في منطقة الأعمال، موضحًا أنّه ستتوالى عملية التسليم في عام 2024 حتى الانتهاء منها.

 

رئيس الوزراء يشهد احتفالية تسليم أول 3 أبراج

من المقرر أن تكون منطقة الأعمال من أهم المناطق في الشرق الأوسط، لأنها تضم نحو 20 برجًا، بينهم البرج الأيقوني، والذي يعد أطول برج في إفريقيا.

وتقام منطقة الأعمال المركزية على مساحة 170 فدانًا داخل العاصمة الإدارية، وتنفذ بالشراكة بين الحكومية الصينية والحكومية المصرية.

وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة أول ثلاثة أبراج إدارية مشروعات تسليم أول 3 أبراج

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أرست عوائد التنمية بشكل فورى

"‘إكسترا نيوز" تستعرض فرصًا استثمارية بالمشروعات الخضراء

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

بالأرقام.. إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أستاذ علاج الأورام: الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية يساعد بنسبة 99% على العلاج

رمضان أبوالعلا: قطاع الطاقة استعاد ذاكرة النجاح مدعومًا بالاستقرار ومتابعة القيادة السياسية

خبير سياحي: مواقع عالمية ومنصات دولية أشادت بإنجازات قطاع السياحة

خبير أثري يوضح أهمية المعارض المقامة في الخارج

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

على رأسهم الشناوي.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أفريقيا لآخر مرة

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

رئيس الوزراء: الأزمة الاقتصادية خانقة وغير مسبوقة وسنتجاوزها

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت