السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأرقام.. إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

تشهد قرى ومراكز المحافظات، نقلة نوعية كبيرة على مستوى الخدمات، بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى.
 

وفي هذا الصدد تستعرض فضائية "إكسترا نيوز" إنجازات "حياة كريمة" في قرى مصر بالأرقام، على النحو التالي: 

_الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة ١٠٠٪؜.

- حجم الإنفاق على مشروعات المرحلة الأولى بلغ نحو 350 مليار جنيه. 

- نصيب محافطات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى لحياة كريمة وصل إلى 68%. 

- الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا و317 وحدة إسعاف.

- الانتهاء من 14.2 ألف فصل و787 مركز شباب. 

- الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة منزلية. 

- الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية. 

- تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%. 

- تنفيذ مبادرة "القرية الخضراء" ضمن قرى مشروع حياة كريمة. 

- الانتهاء من 305 مجمعات خدمات حكومية و776 مكتب بريد. 

- توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ187 قرية وتركيب 1028 برجًا لتقوية شبكات المحمول. 

- توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ173 قرية. 

- إنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية. 

- أطوال  الترع التى تم إنهاء تأهيلها بلغت أكثر من 3120 كليو مترًا. 

- دعم عشرات الآلاف من الأسر بمواد غذائية وتوفير فرص عمل. 

- تجهيز وتأهيل 1000 عروسة للزواج وفك كرب 100 غارم. 

- تنظيم قوافل بقرى حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين. 

 

إنجازات المبادرة حياة كريمه المرحلة الأولى ب مشروعات محافطات الصعيد

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