الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ زراعة: مصر مكتفية ذاتيًا فى كل أنواع الخضروات والفاكهة وتصدر للخارج

الخضراوات
الخضراوات

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إن زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مزارع الإسكندرية والنوبارية أمس، تعكس أهمية المنطقة التي تتخطى مساحتها حوالي مليون فدان بمنطقة النوبارية، وتعمل على تطوير وتحديث العمليات الزراعية.

وأضاف أبواليزيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تحقق قفزات نوعية في مجال تنمية الزراعية من خلال تطوير عمليات الري، لافتًا إلى أن الري بالتنقيط والرش يوفر في كميات المياه المستخدمة بالزارعة.

وأشاد أستاذ الزراعة، بجهود الدولة في توفير كميات الأسمدة وتركيزها على جودة المنتجات، إضافة إلى تشجيعها المستثمرين، ما ينتج عنه انطلاقة متوقعة بمجال التصدير، كاشفًا عن أن مصر مكتفية ذاتيًا في كل أنواع الخضروات والفاكهة وتصدر للخارج خاصة في الموالح.

استاذ الزراعه الدكتور مصطفى مدبولي مزارع الإسكندرية النوبارية مجال تنمية الزراعية

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