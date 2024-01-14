أستاذ التمويل والاستثمار: الإصلاح الاقتصادى ضرورى فى ظل التحديات التى يواجهها العالم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته والدولة تعمل على ذلك من خلال الإصلاح الاقتصادي ضروري في ظل التحديات التي يواجهها العالم، خاصة أن تكلفة عدم الإصلاح تقع على عاتق المواطن أيضًا.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن الدولة تتدخل بشبكة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين المتضررين من الإصلاح الاقتصادي، مثل برنامج تكافل وكرامة، وكل قرارات الإصلاح الاقتصادي لها أبعاد وتكلفة على المواطن.

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة تتحرك في مسارين الأول الإصلاح الاقتصادي، والثاني الدعم السلعي، وخاصة السلع الرئيسية والاستراتيجية وفي مقدمتها دعم القمح.