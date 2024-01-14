الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مشروع "الأبراج بالعاصمة": منطقة الأعمال ستكون من أكبر المدن الاقتصادية عالميًا

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن أحمد البنا، مهندس الاستشاري ومدير مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن افتتاح الرسمي للمشروع الذي بدأ منذ عام 2013، موضحا أن الأبراج صممت طبقًا للمواصفات العالمية". 

وأضاف "البنا"، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن منطقة الأعمال سوف تكون  من أكبر المدن الاقتصادية عالميًا، طبقًا لرؤية مصر المستقبلية 2030.

 هذا المشروع نفخر به مع بداية عام 2024

 وتابع يعد افتتاح المشروع تكلل بالنجاح كل من شارك في هذا المشروع، وهم وزارة الإسكان ومجلس الوزراء والعمالة المصرية، والدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا المشروع نفخر به مع بداية عام 2024.

 تفاصيل المشروع

وأكد البنا، أن المشروع يحتوي على 3 أبراج تتراوح أطوالهم من 15 طابق وعدد 2 بدروم في البرج الأول، بالإضافة إلى 33 طابق وعدد 2 بدروم بطول 170 متر، مؤكدًا أن المشروع فريد من نوعه، ويعتبر هذا المشروع هو حجر الأساس للمدينة الاقتصادية التي يحلم بها الشعب المصري.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مهندس الاستشاري العاصمة الإدارية الجديدة منطقة الأبراج الأبراج منطقة الأعمال المدن الاقتصادية عالمي ا مدبولي

مواد متعلقة

وزير الإسكان: يكشف عن موعد تسويق مشروع "نيو جاردن سيتى" بالعاصمة الإدارية الجديدة

عاصم الجزار: الدولة حققت طفرة فى ملف الإسكان الاجتماعى ومستوى الوحدات المقدمة للمواطنين

خبير اقتصادى: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أرست عوائد التنمية بشكل فورى

"‘إكسترا نيوز" تستعرض فرصًا استثمارية بالمشروعات الخضراء

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

بالأرقام.. إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أستاذ علاج الأورام: الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية يساعد بنسبة 99% على العلاج

رمضان أبوالعلا: قطاع الطاقة استعاد ذاكرة النجاح مدعومًا بالاستقرار ومتابعة القيادة السياسية

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

التحقيق في مصرع وإصابة 6 بحادث تصادم بمدينة نصر

رئيس الوزراء: توفير آلاف الفرص من العمل للمصريبن مع افتتاح أبراج العاصمة الإدارية

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

رئيس الوزراء: مبادرة "سكن لكل المصريين" وصلت إلى مليون وحدة

الثراء السريع.. زوجان يروجان مخدرات تخليقية بـ50 مليون جنيه.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 مواطنا من الضّفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت