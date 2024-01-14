مدير مشروع "الأبراج بالعاصمة": منطقة الأعمال ستكون من أكبر المدن الاقتصادية عالميًا

أعلن أحمد البنا، مهندس الاستشاري ومدير مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن افتتاح الرسمي للمشروع الذي بدأ منذ عام 2013، موضحا أن الأبراج صممت طبقًا للمواصفات العالمية".

وأضاف "البنا"، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن منطقة الأعمال سوف تكون من أكبر المدن الاقتصادية عالميًا، طبقًا لرؤية مصر المستقبلية 2030.

هذا المشروع نفخر به مع بداية عام 2024

وتابع يعد افتتاح المشروع تكلل بالنجاح كل من شارك في هذا المشروع، وهم وزارة الإسكان ومجلس الوزراء والعمالة المصرية، والدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا المشروع نفخر به مع بداية عام 2024.

تفاصيل المشروع

وأكد البنا، أن المشروع يحتوي على 3 أبراج تتراوح أطوالهم من 15 طابق وعدد 2 بدروم في البرج الأول، بالإضافة إلى 33 طابق وعدد 2 بدروم بطول 170 متر، مؤكدًا أن المشروع فريد من نوعه، ويعتبر هذا المشروع هو حجر الأساس للمدينة الاقتصادية التي يحلم بها الشعب المصري.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.