رئيس الوزراء: توفير آلاف الفرص من العمل للمصريبن مع افتتاح أبراج العاصمة الإدارية

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية تسليم أول 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم البرج الأيقوني، وتنفذها الشركة الصينية، لصالح وزارة الإسكان اليوم الأحد.

يأتي ذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار وعدد من كبار المسئولين والإعلاميين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يعيش فرحة كبيرة، لتواجده داخل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، لتسليم أول 3 أبراج من الـ20 برجًا إجمالي أبراج المنطقة.

وتابع مدبولي خلال كلمته فى احتفالية تسليم أول 3 أبراج اليوم، أننا ننفذ مدن جديدة للأجيال القادمة.

كما تساءل مدبولي: ماذا نستفيد من مثل هذه المباني؟، أنه مع تشغيل هذا المشروع ستكون هناك آلاف الفرص من العمل للمصريبن، بخلاف أن المصريين اكتسبوا الخبرة لتنفيذ مثل هذا النوع من البناء، ولا ننسى أن مشروع العاصمة الإدارية لاقى اعتراضات كثيرة عند بدء تنفيذه، ولكننا كنا نستشرف المستقبل.

وتابع: اليوم أصبح هناك 50 ألف موظف يمارسون عملهم من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وانتهينا من تسكين 10 آلاف وحدة للموظفين وخلال أشهر قليلة سيتم تسكين الباقي، بخلاف بيع أغلب وحدات الحي السكني R3 ما يعني أن هناك نحو 24 ألف أسرة أو ما يساوي تقريبًا 100 ألف مواطن سيعيش فى هذا الحي.

تشغيل 3 أبراج إدارية هي c3 والبرج الإداري c11 و c4 ضمن 20 برجًا

كما تسبق معدلات الأشغال هنا فى العاصمة الإدارية الجديدة، كل المدن وخلال 3 سنوات على الأكثر ستكون العاصمة الإدارية عامرة بالسكان والحياة بشكل عام.

ومع بدء وصول مدبولي، أعلن القائمون على الحفل بدء تشغيل 3 أبراج إدارية هي c3 والبرج الإداري c11 و c4، ضمن 20 برجًا إجمالي أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقال لي يونج بنج نائب رئيس شركة سي سيك، خلال احتفالية تسليم وتشغيل الثلاثة أبراج، إنها لحظة تاريخية بعد تسلم أرض المشروع فى يناير 2016، ولطالما أولت الشركة اهتماما خاصا منذ بدء التنفيذ فى مايو 2018، فمن الطبيعي أن يكون علامة معمارية عالمية وخطوة جديدة لمد التعاون بين بلدينا مصر والصين وستواصل الشركة دعم الاقتصاد المصري، وأتمني أن تستمر صداقتنا بين بلدينا.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إننا بدأنا العمل أكتوبر 2018، واليوم نتسلم أول 3 أبراج، وقبل بدء نهاية شهر يناير الجاري سنبدأ طرح وحدات نيو جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أيضًا تحفة معمارية قيمة جدًا.

وأضاف خلال كلمته أن مصر الجديدة متنوعة بها فرص لكل المستويات، والدولة المصرية انطلقت انطلاقة تليق بها.