بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية تسليم أول 3 أبراج بالعاصمة الإدارية

يشهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بعد قليل، احتفالية تسليم أول 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم البرج الأيقوني، وتنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان.

وتبَّث الاحتفالية على الهواء مباشرة، وذلك بحضور ومشاركة عاصم الجزار وزير الإسكان وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي افتتاح الأبراج ضمن ١٨ برجًا تنفذها شركة "سي سيك" الصينية لصالح هيئة المجتمعات، داخل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي المنطقة الخاصة بالمركز الريادي للمال والأعمال، وهو الأول من نوعه في مصر.