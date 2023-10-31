الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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مصر

مصطفى مدبولى يدشّن ثانى مراحل مخطط تنمية شمال سيناء: الرئيس كلفنى ببدء التنفيذ غدًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

دشّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لمخطط تنمية شمال سيناء، من مقر الكتيبة 101، بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات والعامة واتحاد قبائل سيناء وعدد من الفنانين والإعلاميين.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه بالتزامن مع تطهير سيناء من الإرهاب، كان هناك قرار استراتيحي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء المرحلة الأولى لتنمية سيناء، وهي المرحلة الأصعب، حيث تعني هذه المرحلة تنفيذ جميع المرافق والبنية التحتية سواء طرق أو صرف أو محطات تحلية مياه بحر أو محطات معالجة مياه الصرف بغرض استخدامها فى الزراعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية ستبدأ من غدٍ، وهو تكليف من الرئيس السيسي، ونفذنا المرحلة الأولى من مدينة بئر العبد وسننفذ المرحلة الثانية.

وتابع أن هناك 38 مليار جنيه مخصصة لتنفيذ مجمعات صناعية فى المرحلة الثانية، ونفذنا بنحو 6 مليارات فى المرحلة الأولى.

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وتابع: في محال التنمية السياحية فإن المزايا هنا لا تقل عن العلمين الجديدة وغيرها ولكن الظروف السابقة حالت دون تمكننا من التنفيذ، سننفذ سياحة يخوت على أعلى  مستوى وسننقذ مشروعات لا تقل عن العلمين الجديدة وغيرها من مدن الساحل الشمالي.

وأكد مدبولي أن شمال سيناء ستكون مقصداً للعالم كله للاستثمار، سننفذ 500 كيلو سكة حديد، بخلاف ألف كيلو متر طرق جديدة تم تنفيذها ورفع كفاءة نحو 400 كيلو متر.

جاء ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء لعدد من قيادات اتحاد قبائل سيناء بقرية الجورة بعد وضع حجر أساس للتجمع العمراني الجديد بها، والتي تشمل إنشاء وحدات سكنية وخدمية وتعليمية وصحية وترفيهية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنمية شمال سيناء مقر الكتيبة ١٠١ الوزراء والشخصيات اتحاد قبائل سيناء

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