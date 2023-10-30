الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أرقام مميزة وتنمية كبرى| مدبولي في سيناء غدًا.. وهذه أبرز رسائل الزيارة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

زيارة هامة يقوم بها رئيس مجلس الوزراءغدًا لأرض سيناء، وهي الزيارة التي تحمل عددا من الرسائل الهامة على الأصعدة كافة من السياسية والاقتصادية وغيرها.

 

أبرز رسائل الزياة

زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسيناء، ستوضح حجم الاصطفاف الشعبي مع الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الراهنة، وأن حماية الدولة المصرية لحدودها يسير جنبا إلى جنب مع تنمية سيناء.

 

كما أن مصر قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحرير سيناء من الإرهاب ودفع عجلة التنمية الذي مر بتضحيات مهمة للجيش والشرطة وأبناء سيناء، حتى نصل إلى تلك اللحظة من إطلاق مرحلة جديدة للتنمية والأعمار.

الجميع يعرف أن سيناء وأرضها خط الدفاع الأول في معادلة الأمن القومي المصري، وكان هناك عدد من المحطات الفاصلة لسيناء في تاريخ مصر من التحول من الهزيمة في ١٩٦٧ إلى النصر في۱۹۷۳، حتى تحرير آخر شبر من أراضيها.

 

كما أن سيناء شاهدة على العديد من البطولات لأهلها بداية من حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ١٩٧٣ وصولًا إلى الوقت الحاضر، من أمثلة ذلك عدد من الأبطال كـ سالمان عودة الحاصل على ثلاثة أنواط تقديرًا لمجهوده الحربي خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي.

 

بجانب ذلك هناك دور كبير لمنظمة سيناء العربية التي ضمت جماعات من الفدائيين المصريين شاركوا مع القوات المسلحة المصرية في القتال ضد القوات الإسرائيلية التي احتلت سيناء عقب ١٩٦٧.

تضحيات كبيرة ودور مثالي لأهالي سيناء في التخلص من التنظيمات الإرهابية التي اجتاحت سيناء أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، دون النظر إلى محاولات إفشال قبائل سيناء ومشايخها، والتمعن في المخطط الإسرائيلي الذي حاول عزل سيناء عن الأراضي المصرية في مؤتمر الحسنة ١٩٦٨.

 

ظهر ذلك جليًا في كلمة الشيخ سالم الهرش التي قال فيها إن سيناء مصرية وقطعة من مصر ولا نرضى بديلًا عن مصر وما أنتم إلا احتلال ونرفض التدويل، وأمر سيناء في يد مصر فهي مصرية 100% ولا نملك شبرًا واحدًا يمكننا التفريط فيه، فسيناء ستظل قطعة من مصر ولا بديل عن ذلك. 

سيناء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصري الاصطفاف الشعبي تحرير سيناء الإرهاب

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