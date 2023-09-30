مدبولي: الرئيس السيسي وجه بخطة تنمية في سيناء بـ300 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أنفقت 610 مليار جنيه، لتهيئة أرض سيناء ولتنفيذ رؤية تنموية متكاملة وتحسين مستوى المعيشة أهالي سيناء.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي وجه بخطة تنمية جديدة سنعلن عنها خلال أسابيع قادة باستثمارات بقيمة 300 مليار جنيه، لربط سيناء بالتنمية في مصر.

برنامج جلسات اليوم من مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

تنطلق جلسات حكاية وطن بالجلسة الافتتاحية يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.