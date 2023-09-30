مدبولى: مصر قادرة على إنتاج جميع المواد البترولية العام المقبل

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن البترول والغاز الطبيعي، مؤكدًا أنه تم تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي باستثمارات قاربت 1.3 تريليون جنيه.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "توسعنا بصورة كبيرة وهنكون السنة القادمة قادرين على إنتاج كل المواد البترولية، سنظل نستورد الخام ولكن هيتم تصنيعه داخل مصر".

مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

وانطلقت جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، وتعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.