رئيس الوزراء: الإنجازات التى تمت على أرض مصر لم تحدث منذ قرون

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ما تم على أرض مصر إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ قرون.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن كل الدول بالعالم تعاني من قضايا التضخم وغلاء الأسعار، خاصة الدول النامية.

وتابع: "المواطن رغم كل الإنجازات اللي بيشوفها، إلا أنه بيسأل عن نهاية الأزمة وبيسأل إمتى هنكون دولة بقوة اقتصاد دولة زي اليابان أو حتى ماليزيا، ولكن الدول دي اللي وصلتله مش من يوم وليلة".

تجربة التنمية تحتاج على الأقل 20 سنة

واستشهد رئيس الوزراء بصور لشكل الدول التالية، والتي أصبحت الآن نموذجًا في التنمية، مرددًا: "ماليزيا كانت كدة في 1980، وسنغافورة بدأت تجربتها 1950، وألمانيا تجربتها بعد الحرب العالمية الثانية".

وقال: "بنحاول نجري ونحاول نبقى زي كل الدول المتقدمة، ولكن كل التجارب دي رغم إن كل دولة لها اتجاه، ولكن أجمعوا على 5 أسس رئيسية، وهي التنمية، كانت الأولوية الكبرى، والتركيز على المشروعات، برنامج وطني طموح، التوسع في إنشاء البنية التحتية، قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ".

واستطرد: "القيادات استطاعت بناء الأساس، والتجربة مبتخلصش في 5 سنين، أو 10، ولكن قل مشوار استغرق 20 سنة".