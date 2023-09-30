الرئيس السيسى: البلاد لا تعيش وتنمو إلا بالإخلاص والتضحية

رحَّب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحضور في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز، مشيرًا إلى أن الحديث سيتناول التحديات التي واجهتها مصر منذ عام 2011، وكيف استطاعت الصمود والاستمرار أمامها من منظور الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة الترحيب في فعاليات المؤتمر المنعقد اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة: "الدولة كانت تواجه تحديات كثيرة كانت من الممكن أن تنهي الدولة، وأكرر كلامي للتذكرة بأن البلاد لا تعيش وتنمو إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة".

مؤتمر حكاية وطن

وتنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.