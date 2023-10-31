الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصطفى مدبولي: المشروعات بشمال سيناء ستجعلها منطقة جذب عالمية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التنمية لن تتحقق بشكل صحيح إلا من خلال المشروعات الاقتصادية الكبيرة وهو ما يتم التركيز عليه..قائلا "إن المشروعات الكبيرة ستجعل تلك المنطقة منطقة جذب عالمية وليس فقط محلية ومقصدا للشركات العالمية لكي تستثمر في تلك المنطقة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للأهالي وللمصريين جميعا".جاء ذلك خلال لقائه بمشايخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش - 

وفيما يتعلق بمحور المجتمعات الزراعية والعمرانية.. أوضح رئيس الوزراء أن أهالي شمال سيناء مرتبطون بالمشروعات الزراعية بشكل كبير، ونفذت الدولة مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بإجمالي 68 مليار جنيه إلى جانب محطة مياه الصرف الزراعي "بحر البقر" والتي حصلت على شهادات من الموسوعات العالمية كأكبر مشروعات على مستوى العالم في هذا المجال وتهدف لاستصلاح 270 ألف فدان.

وقال مدبولي، في كلمته، "إن تلك المشروعات تهدف إلى التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء، ونستهدف في الفترة المقبلة 19 مشروعا بإجمالي استثمارات 55 مليار جنيه".. مشيرا إلى أن المشروعات تضمنت محطة مياه "المحسمة" التي تم تنفيذها لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ونفذت الهيئة الهندسية وشركات المقاولات البنية الأساسية بعد الانتهاء من محطة بحر البقر للوصول لأماكن الاستصلاح والبدء في عملية الزراعة اعتبارا من العام القادم.

رئيس الوزراء: "مشروعات سيناء هتكون قد مشروع السد العالى مرتين وتلاتة"

 

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رئيس الوزراء: تطوير ميناء العريش وإنشاء 4 مناطق لوجستية لخدمة أهالى شمال سيناء

حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في الدولة المصرية

وأشار إلى أن حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في الدولة المصرية تفوق المشروعات التي كانت تنفذ في الماضي.. موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه بتسليم العقود الواضحة والصريحة للأراضي التي يتم تحديدها لتخصيص الأراضي وحق الانتفاع لأهالي شمال سيناء والمهتمين بالتنمية الزراعية بتلك المنطقة، والتي بلغت مساحتها حوالي 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد.

ونوه مدبولي بأن المشروع الأكبر من بين تلك المشروعات هو مشروع 270 ألف فدان لخدمة أهالي سيناء ومصر كلها والتي تم تنفيذ محطة بحر البقر لخدمتها ودخول حيز الإنتاج إضافة إلى المنطقة الحدودية 109 آلاف فدان من المخطط أن يتم تحديد أماكن للزراعة وستخدم مع التجمعات الأخرى.

سيناء منطقة جذب عالمية مدبولي رئيس الوزراء مشايخ وعواقل سيناء العريش

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