الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: "مشروعات سيناء هتكون قد مشروع السد العالى مرتين وتلاتة"

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك تنمية حقيقية  في سيناء، إلا مع وجود مشروعات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أنها ستكون مشروعات كبيرة ستجعل منطقة سيناء منطقة جذب عالمية للاستثمارات، فتتحول لمقصد للشركات العالمية، مما يوفر آلاف فرص العمل لكل أهالي مصر.

 وتابع: المشروعات في شمال سيناء هتكون قد مشروع السد العالي مرتين وتلاتة، فحجم المشروعات التي تنفذ هذه الفترة وتنتهي في عامين أو ثلاثة، يفوق مشروعا قوميا واحدا كانت تركز عليه الدولة المصرية وحده لحوالي 10 سنوات”.

ولفت إلى أن الفترة القادمة سيتم العمل على 19 مشروعا، بـ55 مليار جنيه استثمارات .

خطة إعادة تسكين أهالى سيناء

وتحدث  رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الصحفى عن خطة إعادة تسكين أهالي سيناء وخطة التنمية بمدن شمال سيناء، عن المجتمعات الزراعية والعمرانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تتحدث عن التنمية الزراعية والتي تعد حلما كبيرا، ذلك لأن ارتباط أهالي سيناء بالزراعة ارتباط كبير.

 تنفيذ مشروعات بنية أساسية بـ68 مليار جنيه

 وكشف أنه تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية في هذه الفترة فقط بـ 68 مليار جنيه، فقمنا بعمل محطات، قال العالم كله عنها إنها أكبر محطات في العالم، ومنها محطة معالجة الصرف الزراعي الخاصة ببحر البقر ومحطة "المحسمة"، وأخذت شهادات عالمية بأنها أكبر مشروعات تنفذ على مستوى العالم في هذا المجال.

 وذلك كان بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء، حيث سيبدأ استصلاح الأراضي من العام المقبل. 

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيناء مشروعات أهالي سيناء

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