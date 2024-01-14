الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: مبادرة "سكن لكل المصريين" وصلت إلى مليون وحدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع أبراج العاصمة الإدارية كان حلمًا منذ 5 أو 6 سنوات، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" وصلنا لمليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كل مصر. 

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مشكلة السكن كانت تمثل تحديًا كبيرًا، لكن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم العمل على حل تلك المشكلة وتراجعت حدتها بشكل كبير.

وأكد أن الدولة أصبحت قادرة بمشاركة القطاع الخاص أنها تقدم كل أنواع الإسكان ومنتجاته بالكم الذي يقدر تلبية الطلب على الرغم من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن المليون وحدة سكنية كلّفوا الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة سكن بديل للمناطق غير الآمنة.

رئيس الوزراء مبادرة سكن لكل المصريين مشكلة الإسكان اكسترا نيوز

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