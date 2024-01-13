الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سليمان جودة لـ"الشاهد": بعد 2011 تراجع توزيع الصحف الورقية لصالح المواقع الإلكترونية

سليمان جودة
سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن التغير الأكبر الذي حدث للصحافة المصرية أنها شهدت فترة الذروة في الانتشار والتوزيع والتأثير في أيام الرئيس الأسبق مبارك.

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن أرقام التوزيع كانت مرتفعة على مستوى جميع الصحف وليس الوفد فقط، مشيرًا إلى أن الفترة من سنة 1990 وحتى 2010 كانت العصر الذهبي للانتشار والتأثير بالنسبة للصحف.

وتابع: "كنت أراقب حركة التوزيع عند البائعين وخصوصًا الطبعة الليلية، والناس كانت تقف طوابير لخطف النسخ"، مشيرًا إلى أنه بعد 25 يناير عام 2011 تراجع توزيع الصحف الورقية لصالح المواقع الإلكترونية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الصحافة المصرية توزيع الصحف

مواد متعلقة

سليمان جودة لـ"الشاهد": الشخصية المصرية عميقة وتمتد جيناتها للملك تحتمس الثالث

الأكثر قراءة

وزير الحرب بحكومة الاحتلال ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبًا

عاجل.. قوات إسرائيلية تقتحم جنين فى الضفة (فيديو)

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل