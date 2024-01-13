سليمان جودة لـ"الشاهد": بعد 2011 تراجع توزيع الصحف الورقية لصالح المواقع الإلكترونية

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن التغير الأكبر الذي حدث للصحافة المصرية أنها شهدت فترة الذروة في الانتشار والتوزيع والتأثير في أيام الرئيس الأسبق مبارك.

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن أرقام التوزيع كانت مرتفعة على مستوى جميع الصحف وليس الوفد فقط، مشيرًا إلى أن الفترة من سنة 1990 وحتى 2010 كانت العصر الذهبي للانتشار والتأثير بالنسبة للصحف.

وتابع: "كنت أراقب حركة التوزيع عند البائعين وخصوصًا الطبعة الليلية، والناس كانت تقف طوابير لخطف النسخ"، مشيرًا إلى أنه بعد 25 يناير عام 2011 تراجع توزيع الصحف الورقية لصالح المواقع الإلكترونية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.