السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سليمان جودة لـ"الشاهد": الشخصية المصرية عميقة وتمتد جيناتها للملك تحتمس الثالث

سليمان جودة
سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن المصريين يعلمون أن مصر بأيدي قيادة سياسية أمينة، لذا أصبح المصريين طرفًا في صناعة المستقبل بجانب الدولة بعهد الرئيس السيسي بعدما تم القضاء على حكم الإخوان.

 

جينات الشخصية المصرية

وأكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشخصية المصرية ليست شخصية سطحية، بل هي شخصية عميقة بها جينات متوارثة، ويمكن القول أن قادة مصر العظماء هم أحفاد الملك تحتمس الثالث، معبرًا:"تحتمس الثالث لم يدخل حرب إلا وانتصر فيها، ولهذا توارث المصريين هذه القوة والشجاعة التي تظهر في أوقات الخطر".

 

وأضاف في حديثه، أن الشعب المصري عندما تأكد أن الإخوان جماعة تريد تقييد الوطن لخدمة مصالحها الشخصية ظهرت الشخصية المصرية القوية والشجاعة لإنقاذ الوطن من هذه الجماعة.

 

أبعاد الشخصية المصرية

وتابع:"تاريخ الشخصية المصرية طويل وعصوره متعددة، وهذه العصور لا تعمل في فراغ ولكن كل عصر يؤدي إلى الآخر، وهناك بطل في كافة العصور وهو الشخصية المصرية".

 

واستطرد:"الشخصية المصرية لديها تصور فطري بأنها لديها القدرة على الفهم في كافة المجالات وفهم كل الظواهر التي تراها في حياتها ".


تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

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