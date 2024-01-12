سليمان جودة لـ"الشاهد": الرئيس يري أنه لن يحقق شيئًا إلا بالشعب لذا يقول "يامصريين"

أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن الرئيس السيسي يرى أنه لن يحقق شيئًا إلا بمساندة الشعب له لذا يقول دائمًا " يامصريين"

وقال، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مخاطبة الرئيس دائمًا للمصريين بـ"يا مصريين" رغبة في الإيقاظ والاتنهاض وإحياء فكرة الوعي لدى الناس ليكونوا مشاركين في التنمية.

وأشار إلى أن التغير في الشخصية المصرية حدث مرتين بعد ثورة يوليو 1952 و2011 للتشابة بينهم في الأحداث

وأكد أن الشخصية المصرية بعد 1952 استيقظت على أحلام كبرى روجت لها الثورة على مستوى مصر والوطن العربي، متابعًا:" لم تستطع ثورة 1952 البناء على ما قبلها.. ومساحة الحرية لم تكن على الدرجة المطلوبة".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.