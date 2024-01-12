اشتباكات بين المقاومة والاحتلال وسط انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات عن غزة

قال مراسل فضائية "الغد"، إن هناك تواصلًا للاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن عدة بقطاع غزة، وسط انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت.

وأضاف بوقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال قرب مفترق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عن وصول عدد الجرحى بين قواته إلى 2511 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا في غزة منذ 7 أكتوبر، و1099 عسكريًا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

وفي وسط قطاع غزة، قصف طيران الاحتلال منزلًا في حي المشاعلة في دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي لبلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

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