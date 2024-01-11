"الزراعة": صدرنا العام الماضى 6.5 مليون طن حاصلات زراعية

رصد الإعلامي جابر القرموطي، عملية الحصاد في حقول البرتقال في أشجار مزارع النوبارية بمحافظة البحيرة.

وقال المهندس حسام محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، خلال لقائه ببرنامج مانشيت، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس: "نزرع أنواعا متعددة من البرتقال في النوبارية بهدف التصدير لأوروبا".

وأضاف: "مساحة النوبارية 1.2 مليون فدان بها 550 ألف فدان مزروعين فاكهة والباقي محاصيل حقلية، الفاكهة 154 ألف فدان موالح من أصل 519 ألف فدان على مستوى الجمهورية بنسبة 30% من الموالح على مستوي الجمهورية".

وتابع: "محافظة البحيرة بها 46% من زراعة الموالح على مستوى الجمهورية، ويوجد 60 محطة فرز وتعبئة بالنوبارية لتصدير الخضروات والفاكهة للأسواق العالمية، وأنه تم تصدير العام الماضي 6.5 مليون طن حاصلات زراعية".