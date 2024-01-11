"قدوتي الأولى ونبراس دربي".. محمود الشحات أنور يرثي والده بكلمات مؤثرة

رثى الشيخ محمود الشحات أنور، الملقب بقارئ الملوك، والده الراحل الشيخ الشحات أنور، بمناسبة الذكرى الخامسة عشر على وفاته.

وقال الشيخ محمود الشحات أنور، في تصريح خاص لـ"الدستور": "والدي هو قدوتي الأولى ونبراسي الذي ينير دربي، علّمني أن أصمد أمام أمواج البحر الثائرة".

وأضاف: "مهما قلت ومهما كتبت يعجز لساني عن أن يجد كلمات تعبر عمّا في قلبي لأوفيك حقك، فما في قلبي لك أكبر من أن أوفيه بالكتابة، وما أكنه لك من حب واحترام يفوق كل وصف".

وتابع: "أنت خير أب ربيتني فأحسنت تربيتي، علمتني كيف أحب القرآن وأوقًره، فأنت خير قدوة لي أقتدي بك وأسير على نهجك، رحمك الله رحمة واسعة".

الشيخ الشحات محمد أنور

اعتمد القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور، قارئًا بالإذاعة في عام 1979م، وسجل القرآن الكريم بصوته مُرتلًا، وأجازه مجمع البحوث الإسلامية.

ووُلد الشيخ الشحات محمد أنور، فى 1 يوليو فى عام 1950م، في قرية "كفر الوزير"، التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وبعد تسعين يومًا من مولده تُوفي والده، فتعهده خاله وحفظه القرآن الكريم وهو في الثامنة من عُمره، ورعاه طوال مراحل تعليمه.

وتُوفي الشيخ الشحات محمد أنور في 13 يناير من عام 2008م، عن عُمر ناهز 58 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا ضخمًا من التسجيلات الصوتية والمرئية لتلاوات القرآن الكريم.