مليون مشاهدة.. القارئ محمود الشحات أنور يشعل ترند 2024 (فيديو)

تلا القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور الملقب بقارئ الملوك آيات من الذكر الحكيم لما تيسر من سورة الرعد وحرص على استخدام مقامات مختلفة أثناء تلاوته: "اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ".

ونشر الشحات أنور فيديو عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب حيث انبهر محبي الشحات بمقامات وتلاوة آيات الذكر الحكيم لما تيسر من سورة الرعد، حيث حصد الفيديو مليون مشاهدة في ساعات قليلة.

وولد محمود في 10 سبتمبر 1984 بقرية كفر الوزير بميت غمر بالدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية بمصر.

ويعد أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع، كما اشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، وعدت مشاهدات فيديوهاته على قناته في اليوتيوب بملايين المشاهدات.