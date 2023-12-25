الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القارئ الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح احتفالية وزارة العدل لتكريم القضاة (صور)

القارئ الشيخ محمود
القارئ الشيخ محمود الشحات أنور

افتتح القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، الملقب بقارئ الملوك، احتفالية وزارة العدل لتكريم القضاة المتميزين، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والذي أقيم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تلا القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور آيات من الذكر الحكيم، وحرص أنور على استخدام مقامات مختلفة أثناء تلاوته بحضور عدد كبير من شيوخ القضاة.

ولد القارئ الشهير الشيخ محمود الشحات محمد أنور في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في محافظة الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية بجمهورية مصر العربية.

ويعد أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.

اشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، وعدت مشاهدات فيديوهاته على قناته في اليوتيوب بملايين المشاهدات.

الشيخ محمود الشحات أنور وزارة العدل وزير العدل العاصمة الإدارية شيوخ القضاة الدقهلية حفظ القران إذاعة القرآن الكريم

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