الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بآيات قرآنية.. محمود الشحات أنور يوجه الدعم للشعب الفلسطينى

الشيخ محمود الشحات
الشيخ محمود الشحات أنور

حرص الشيخ محمود الشحات أنور، الملقب بقارئ الملوك والرؤساء، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الهجمات المتتالية من قبل جيش الاحتلال، بمشاركة فيديو مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» و"فيسبوك" يحتوي على مشاهد لمصابين من النساء والأطفال في غزة، بينما جاء صوته في الخلفية وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم.

وشارك أنور مقطعًا صوتيًا من سورة الحج: "إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".

ويعد أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.

محمود الشحات انور الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي القرآن الكريم

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