الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الشحات أنور: «الشعراوي له أثر كبير في حياتي وأوصانا بالحفاظ على القرآن الكريم»

محمود الشحات أنور
محمود الشحات أنور

حل الشيخ، محمود الشحات أنور، القارئ العالمي للقرآن الكريم ضيفاً على برنامج " مساء DMC"، لتوضح رحلته مع قرأه القرآن الكريم في عدد من الدول.


وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنه قرأ القرآن الكريم في حضور جماهيري كبير في دولة باكستان بعد توجيه دعوة من رئيس الجمهورية هناك بمناسبة المولد النبوي الشريف الماضي.


وأضاف:" العدد كان بعشرات الألف وفي حاجات وصلت 50 ألفاً، وكانوا بيحضروا من محافظات بعيدة بل وصل الأمر أن حضر أشخاص من دول مجاورة لباكستان".


وأوضح أن الشيخ الشعراوي له أثر كبير في حياتي وأوصانا بالحفاظ على القرآن الكريم وتلاوته مثل والدنا، مؤكداً أن أرفض التدخين في سرادق العزاء في أثناء تلاوته للقرآن.


وتابع:" لما وصلت فوجئت أن تم استقبالي في الصالة الخاصة برئيس الجمهورية في المطار، وقالوا ليا لازم نعمل معاك بروتوكول رئيس الجمهورية، وأتبسطت جداً وحسيت بفخر، وأن ربنا أعني إني أوصل لهذه المكانة".

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