ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على مثول الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام أمام المحكمة العدل الدولية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إنه حال رفض إسرائيل حكم المحكمة الدولية ستطلب من مجلس الأمن تطبيق قرار وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن تفاصيل الدعوى مفخرة، وتتضمن 74 صفحة مميزة ودليلا على جرائم الاحتلال وموثقة وشهادات من إسرائيليين بذاتهم.

وأكد أن تدخل المحكمة مهم لوقف الحرب المسعورة من إسرائيل، ولو استمرت الأمور لمدة شهر أمر جيد، وإسرائيل ليس لديها أدلة كما قدمت جنوب إفريقيا.