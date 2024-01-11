الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: جيش الاحتلال يقضى على الشعب الفلسطينى بكل مقوماته ولا رؤية لديه

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي مُصر على استكمال أهدافه التي أعلنها قبل 97 يومًا، وهي القضاء على حماس، لكنه يقضي على الشعب الفلسطيني بكل مقوماته.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة فالمنازل تم تدمير 70% منها، كما أن البنية التحتية بالقطاع تم تدميرها بالكامل، مشيرًا إلى أن الاحتلال دخل في عمق خان يونس ويوجد 95 ألف جندي في مساحة لا تتجاوز 70 كيلومترا، وهذا يدل على حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

الاحتلال لا توجد لديه رؤية في هذه الحرب

وأكد أن الاحتلال لا توجد لديه رؤية في هذه الحرب، ويهدف لإطالة أمد الحرب؛ لأن الاحتلال عجز عن تحقيق الأهداف التي أعلنها، وهو يدرك أنه في اللحظة التي تقف فيها الحرب ستتم محاسبته من قبل دولة الاحتلال ونتنياهو سينتهي سياسيًا.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول جر حزب الله لحرب في الشمال، لكن ردود حزب الله ليست بالقوية حتى لا يمكنه من ذلك.

أيمن الرقب لاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني يقضي مقوماته البنية التحتية بالقطاع لايوجد لديه رؤيا

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