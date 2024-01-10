عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين وتعزيزات أخرى فى طريقها للمدينة

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وأطراف مخيمها، مشيرة إلى وجود تعزيزات أخرى في طريقها للمدينة.

بينما أفادت مصادر أمنية فلسطينية لـ"وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة من كافة مداخلها خاصة المدخل الغربي من المخيم وشارع السكة في جنين.

وبحسب المصادر شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

أشارت المصادر إلى أن أطراف المدينة تشهد حشودات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجهات كافة، مضيفةً أن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية تحلّق في سماء المدينة والمخيم.