بعد تحقيق "الدستور".. المرصد الأورومتوسطي يوثق اعتداء جيش الاحتلال على قبور الفلسطينيين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمد تجريفها، ونبش وتخريب القبور فيها وسلب عشرات الجثامين منها في خضم جريمة الإبادة المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد نشرت "الدستور" تحقيقا استقصائيا عن أكبر بنك جلود في العالم ورصد التحقيق شركات أمريكية وأوروبية متورطة مع إسرائيل في الإتجار بجلود الشهداء الفلسطينيين داخل أكبر سوق سوداء دولية لتجارة الأعضاء.

وكشف التحقيق تورط شركة "نيو جينيكس"، وهي شركة أمريكية متخصصة في زراعة الأعضاء، والتي اتُهمت بشراء أعضاء مسروقة من جثامين فلسطينيين وعراقيين وصوماليين وغيرهم من المتوفين في الدول النامية، وبيعها للمرضى الأمريكيين والأوروبيين، وأيضا شركة "بيونيكس" الفرنسية، والمتخصصة في تصنيع الأعضاء الاصطناعية، والتي تم اتهامها بالتعاون مع الجامعات الإسرائيلية، واستخدام أعضاء مسروقة من الفلسطينيين في البحث والتطوير لمنتجاتها.

كما تم رصد معامل طبية متورطة في الإتجار بجلود الفلسطينيين، وأبرزهم معهد الأبحاث الطبية الإسرائيلي IMRIC، وهو مركز بحثي تابع لجامعة القدس، ومختص بالبحوث الطبية والجزيئية والجينية، وأيضًا مختبر الجلود البشرية (HSL)، وهو مختبر تابع لمستشفى رمبام الطبي، ومختص بتخزين وتوزيع الجلود البشرية لعلاج الحروق والجراحات التجميلية، ومختبر الأنسجة والخلايا المرضية (HCL)، وهو مختبر تابع لمستشفى شيبا الطبي، ومختص بتحليل وتشخيص الأنسجة والخلايا المصابة بالأمراض.

لقراءة التحقيق كاملا من هنا: "أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

إفادات فلسطينية حول نبش جيش الاحتلال الإسرائيلي قبور الفلسطينيين

وأظهرت إفادات أولية جمعها المرصد الأورومتوسطي أن هجمات إسرائيلية طالت عدة مقابر في قطاع غزة، حيث عاين فريقه الميداني يوم أمس الجمعة 5 يناير الجاري تعرض مقبرة (البطش) شرقي مدينة غزة إلى عمليات تجريف واسعة شملت نبش القبور والدوس بالآليات العسكرية على جثامين الشهداء فيها وتقطيع بعضها.

وقال سكان في محيط منطقة المقبرة إنها استُحدثت في 22 أكتوبر الماضي بغرض دفن العشرات من الشهداء مجهولي الهوية بعد تكدسهم لأيام في حينه داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وذكر السكان أن مقبرة (البطش) استقبلت لاحقًا عددًا كبيرًا من الشهداء والأموات بسبب عدم تمكن ذويهم من الوصول إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة ودفنهم في المقابر الرئيسية، قبل أن تتعرض لاقتحام من الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي بآليات وجرافات عسكرية.

ولوحظ في المقبرة بعد اقتحامها تجريفها بالكامل ونبش القبور حد استخراج أغلب الجثامين منها وتقطيعها وتشويهها ونهب عدد منها، بما في ذلك بعض الشواهد التي وضعت للاستدلال على هوية من دفن فيها.

وقالت "نور ناصر" من سكان مدينة غزة ونزحت إلى مناطق جنوبي القطاع، إن شقيقها الشهيد "محمد (في العشرينيات من عمره) دُفن في مقبرة "البطش" وهو بحالة أشلاء متقطعة، لكنهم صدموا لاحقًا بتعرض المقبرة لعمليات تجريف وعدم تبقي أي أشلاء لشقيقها.

وأضافت "ناصر": "الجيش الإسرائيلي لم يكتف بقتل شقيقي بل إنه ذهب حد حرمان العائلة من مجرد زيارته داخل قبر."

وفي حادثة أخرى، داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بآلياته العسكرية مقبرة حي (التفاح) شرقي مدينة غزة، ونبش أكثر من ألف قبر، فيما قال أهالي الحي إنه سرق ما يزيد عن 150 جثمانا لشهداء دفنوا حديثًا منها.

وفي 25 ديسمبر الماضي، تلقى المرصد الأورومتوسطي أيضا عدة إفادات بتجريف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقبرة (بيت حانون) شمالي قطاع غزة وتخريب قبور بداخلها.

وقال "محمد أبو عواد" من بلدة بيت حانون إنهم تفاجئوا بآثار اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مقبرة البلدة وهدم القبور بالآليات العسكرية وتدمير المقبرة بالكامل.

وذكر "أبو عواد" أنهم رصدوا عمليات حفر قام بها جنود الاحتلال في قبور محددة داخل المقبرة، وإخراج جثامين الشهداء ممن دفنوا حديثًا وسلبها، في وقت اختلطت ما تبقى من الجثامين ببعضها البعض بحيث يصعب التعرف على أي منها، جراء عمليات التجريف والحفر.

وفي الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الماضي، داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقبرة (الشيخ شعبان) في منطقة ميدان فلسطين بمدينة غزة وجرف عشرات القبور فيها ودهس جثامين الشهداء والموتى.

وفي 20 ديسمبر الماضي، عاين فريق الأورومتوسطي عمليات تدمير وتخريب واسعة مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقبرة تبعد حوالي 1.7 كيلومتر شرقي الجزء الأوسط من خان يونس جنوبي قطاع غزة، شملت نبش القبور في مساحة تبلغ حوالي 2،500 متر مربع.

ومطلع الشهر ذاته، جرى الكشف عن مداهمة الجيش الإسرائيلي مقبرة (الفالوجا) في جباليا شمالي قطاع غزة وإحداث دمار كبير فيها ظهر للعيان بعد تراجع الآليات العسكرية عنها، تضمنت تخريب قبور وشواهد منها وسلب بعض الجثامين منها.

ووثق المرصد الأورومتوسطي هجمات إسرائيلية طالت مقابر (علي بن مروان) و(الشيخ رضوان) و(الشهداء/المقبرة الشرقية) و(المقبرة التونسية)، إضافة إلى مقبرة (كنيسة القديس برفيريوس) وجميعها تقع في مدينة غزة، إلى جانب مقبرة (الشهداء) في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أدى إلى تخريب وتحطيم عشرات القبور فيها والاعتداء على كرامة الشهداء ودون مراعاة لحرمة المقابر والموتى.

وأدت الهجمات المتكررة إلى إحداث حفر كبيرة داخل تلك المقابر بحيث ابتلعت بداخلها عشرات القبور، وتناثر بسببها رفات الموتى واختفى بعضها، فضلُا عن تضرر عشرات القبور المجاورة لها بشكل بليغ.

يشار إلى أن المرصد الأورومتوسطي وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن قتلى الهجمات العسكرية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها.

وكانت عائلات في قطاع غزة لجأت لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، وصل عددها إلى أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة.

وشدد الأورومتوسطي على أن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي لم يسلم منها حتى الموتى في ظل تواطؤ دولي مستهجن.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تنتهك بشكل منهجي حرمة الأموات ومقابرهم وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة.

القانون الدولي

إذ تنص القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني على ضرورة معاملة جثامين الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، واحترام قبورهم وصيانتها بشكل ملائم.

كما يحظر القانون الدولي الإنساني سلب جثامين القتلى، وذلك بموجب اتفاقيات لاهاي، واتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تجمع اتفاقيتها الأولى والثانية والرابعة على ضرورة حماية جثامين القتلى من السلب وسوء المعاملة، كما وينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، على حظر انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو الأعمال العدائية. كما ويعتبر الاعتداء على الكرامة والمعاملة المهينة للأشخاص، بما يشمل الموتى، جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على وجوب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين القتلى وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب القتلى والموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم.