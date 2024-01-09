جيش الاحتلال: عمقنا المناورة البرية داخل خان يونس جنوبي قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه عمق المناورة البرية داخل خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إسرائيل انتقلت للمرحلة الثالثة في الحرب على غزة.

وفي وقت سابق أكد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن إسرائيل انتقلت للمرحلة الثالثة في الحرب على غزة.

وقال متحدث جيش الاحتلال، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتركز في مناطق خان يونس ودير البلح، من خلال ملاحقة قادة حماس، مضيفًا أن إسرائيل بدأت الانتقال إلى المرحلة التالية من القتال بغزة والتي ستشمل عددًا أقل من القوات البرية والغارات الجوية.