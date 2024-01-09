الثلاثاء 09 يناير 2024
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مع زيارة بلينكن.. إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن ذوريهم المحتجزين في غزة

بلينكن
بلينكن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيليون يتظاهرون أمام مقر لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، للمطالبة بالإفراج عن ذوريهم المحتجزين في قطاع غزة.

 حشد من المتظاهرين يغلقون الطريق المؤدي لمقر الكنيست

وقد أغلق حشد من المتظاهرين الطريق المؤدي لمقر الكنيست، للمطالبة بعقد صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة، أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن سيناقش في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الجهود لضمان عودة جميع الرهائن إلى ديارهم، لافتًا أنه من الضروري الحد من تأثير النزاع على المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

بحث دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع

وأوضحت القناة أن وزير الخارجية الأمريكية بحث مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

المحتجزين في قطاع غزة الرئيس الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل إسحاق هرتسوج وزير الخارجية الامريكي

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